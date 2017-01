Wolfschlugen (pol) - Am helllichten Tag wollte ein noch Unbekannter in die Räume einer Firma im Wolfschluger Industriegebiet in der Benzstraße einbrechen, so die Polizei.

Der Einbrecher versuchte am Montag, in der Zeit zwischen elf Uhr und 16 Uhr, mittels Werkzeug eine massive Metalltüre ins Lager des Fliesengeschäfts aufzuhebeln, was ihm nicht gelang. Er brach daraufhin sein Vorhaben ab und hinterließ einen Schaden vor etwa 300 Euro. Die Polizei Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Anzeige