Landkreis Esslingen (pol) - Im Laufe des Samstags sind der Polizei mehrere Wohnungseinbrüche im Landkreis Esslingen gemeldet worden. Die Polizei prüft nun Tatzusammenhänge und sichert die Spuren an den Tatorten.

In Aichtal-Aich hielt laut Aussagen der Polizei eine massive Hauseingangstüre den Aufbruchsversuchen stand, ebenso wie ein einbruchshemmendes Fenster an einem Reihenhaus in der Parksiedlung in Ostfildern. An einem weiteren Gebäude in der Parksiedlung gelang es den Einbrechern die Terrassentüre zu öffnen, das Haus zu durchsuchen und einen Geldbeutel mit mehreren hundert Euro Bargeld zu entwenden. In der Steigstraße in Oberboihingen gelangten die Täter jeweils durch Aufhebeln der Terrassentüre in zwei Häuser. Es wurden alle Räumlichkeiten durchsucht und durchwühlt, insgesamt wurden Schmuck und Bargeld in Höhe von mehreren zehntausend Euro entwendet. In Unterensingen wurde eine Terrassentür brachial aufgehebelt, sodass das Glas splitterte und die Türe komplett zerstört wurde. Das Diebesgut betrug hier über 2.000 Euro. In Dettingen/Teck wurden die Täter auf dem Guckenrain im Finkenweg von heimkehrenden Hausbesitzern gestört, bevor sie etwas entwenden konnten.

Täterbeschreibung: Es werden zwei Personen gesucht: Ein Mann, 170-180 cm groß, schlank, dunkle Kleidung, schwarze Mütze und eine Frau, 160 cm groß, korpulent, deren dunkle Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden waren. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagenbesatzungen, konnte jedoch keinen Verdächtigen mehr antreffen.

Die Polizei Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter Tel. 07021 / 5010 Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können.