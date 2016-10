Nürtingen-Reudern (pol) - In der Zeit von Donnerstag bis Samstagabend haben sich laut Polizei unbekannte Einbrecher gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Nebelhornstraße verschafft. Die Einbrecher entwendeten die Originalschlüssel für einen weißen C-Klasse Daimler und fuhren mit dem vor dem Gebäude geparkten Fahrzeug, an dem das Kennzeichen ES-MT 1226 angebracht war, davon. Die am Tatort hinterlassenen Spuren wurden von den Spezialisten der Kriminalpolizei gesichert.

Anzeige