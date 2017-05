Kirchheim (pol) - Über eine Feuerleiter ist ein Einbrecher in den vergangenen Tagen in ein Fotostudio in der Heinkelstraße hochgestiegen, um dort einzubrechen. Laut Polizei kletterte der bislang Unbekannte in der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 15.30 Uhr, bis Dienstagvormittag, 9.30 Uhr, die Leiter auf der Gebäuderückseite hoch und brach in drei Metern Höhe ein Fenster auf. Dadurch gelangte er in einen Arbeitsraum des Fotostudios. Der Einbrecher erbeutete mehrere Hundert Euro Bargeld. Am Tatort konnten Spuren gesichert werden.

