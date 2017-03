Aichwald (pol) - Ein unbekannter Täter hat sich in der Zeit zwischen vergangenem Donnerstag, 14 Uhr, und Dienstag, 13.30 Uhr, Zutritt zu einem Wohnhaus im Ortsteil Aichelberg in der Beutelsbacher Straße verschafft. Laut Polizeibericht hebelte der Einbrecher ein Kellerfenster auf und gelangte so in das Gebäudeinnere. Nachdem der Täter sich in sämtlichen Räumlichkeiten aufgehalten hatte, verließ er das Haus ohne etwas Wertvolles zu entwenden. Am Kellerfenster hinterließ der Unbekannte einen Schaden von gut 100 Euro. Die Ermittlungen hat der Polizeiposten Plochingen übernommen.

