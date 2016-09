Notzingen (pol) - Über das vergangene Wochenende ist in die Räumlichkeiten der Gemeindeverwaltung in der Bachstraße eingebrochen worden. Ein noch Unbekannter ist nach Entfernen eines Lichtschachtes und Aufhebeln einer Metalltür ins Untergeschoss eingedrungen, berichtet die Polizei. Anschließend hebelte er eine Geldkassette im Sozialraum auf, die jedoch leer war.

Schließlich fand er in einem Schrank noch eine Blechdose mit einem geringen Bargeldbetrag, den der Einbrecher an sich nahm. In weiteren Räumen im Erdgeschoss wurden verschlossene Behältnisse und Schränke sowie verschiedene Schubladen vermutlich auf der Suche nach Bargeld aufgebrochen. Nach bisherigen Feststellungen fehlen bis auf das oben genannte Bargeld keine weiteren Gegenstände. Zurück ließ der Einbrecher einen Schaden von mindestens 1.500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Wernau, Tel. 07153/9724-0 entgegen.