Leinfelden-Echterdingen (pol) - In eine Zahnarztpraxis im Herdweg in Echterdingen ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. Über eine aufgehebelte Balkontür gelangte der bislang unbekannte Täter laut Polizei in der Zeit von Freitagmittag, 12.50 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 16.50 Uhr, in die Praxisräume.

Der Unbekannte nahm hochwertige zahnärztliche Instrumente, mehrere iMacs samt Zubehör, eine Kaffeemaschine sowie etwas Bargeld mit. Der genaue Wert des Diebesguts muss noch ermittelt werden. Er dürfte sich auf mehrere Zehntausend Euro belaufen. Zur Spurensicherung waren Kriminaltechniker vor Ort.