Ostfildern (pol) - Ein bislang unbekannter Täter hat die Zeit von Dienstagmorgen, 9.30 Uhr, bis Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr genutzt, um unbemerkt in ein Reihenhaus am Ortsrand der Parksiedlung zu gelangen. Über das Wohnzimmerfenster verschaffte sich der Einbrecher nach Angaben der Polizei Zutritt zu dem Gebäude in der Königsberger Straße und durchsuchte anschließend das gesamte Wohnhaus. Hierbei entwendete der Unbekannte Wertgegenstände von bislang unbekanntem Wert. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen übernommen.

