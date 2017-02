Nürtingen (pol) - Ein bislang unbekannter Täter ist in der Zeit von Montag, 18 Uhr, auf Dienstag, 14 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Hülenbergstraße im Stadtteil Reudern eingebrochen. Über zwei hölzerne Zugangstüren der Veranda sowie der Küche verschaffte sich der Täter laut Polizei Zutritt zum Wohnhaus. Ersten Erkenntnissen nach wurde bei dem Einbruch nichts entwendet. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

Anzeige