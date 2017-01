Esslingen-Sirnau (pol) - Am Sonntag ist in der Zeit zwischen 15 und 18 Uhr in ein Wohnhaus im Lerchenweg eingebrochen worden. Vermutlich zwei Täter verschafften sich laut Polizei Zugang zum Haus, indem sie die Kellertüre aufhebelten. Anschließend hatten sie freien Zugang zu den übrigen Räumen und durchsuchten Behältnisse und Schubladen. Mit etwa 200 Euro machten sie sich über den Garten des angrenzenden Nachbarn wieder davon. Dabei entstand an der Kellertür und am Zaun des Nachbargrundstücks ein Schaden in Höhe von insgesamt vermutlich mehreren Hundert Euro.

Anzeige