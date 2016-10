Aichwald-Schanbach (pol) - Bislang unbekannte Täter sind am Freitagabend, im Zeitraum von etwa 18.30 Uhr bis 22.30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Unteren Burgstraße eingebrochen. Sie hebelten hierzu eine Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang zum Haus. Laut Polizei durchwühlten sie anschließend das gesamte Haus und entwendeten Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro. Die Spurensicherung wurde von Spezialisten der Kriminalpolizei übernommen.

