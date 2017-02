Weilheim/Teck (pol) - Am Freitag ist es laut Polizei in der Zeller Straße zu einem Einbruch von bislang unbekannten Tätern gekommen. Die Täter hebelten im Laufe des Freitags ein Fenster an einem Wohnhaus auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Dort wurden sämtliche Räume durchsucht. Über das Diebesgut kann bislang noch keine Angaben gemacht werden. Aufgrund der Spurenlage ist von mindestens 2 Tätern auszugehen. Durch Spezialisten der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Reutlingen wurden die Spuren gesichert. Die Beamten des Polizeireviers Kirchheim/Teck haben die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich vermutlich auf mehrere hundert Euro.

