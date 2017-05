Wernau (pol) – Ein bislang unbekannter Täter ist in Wernau in den Bauhof sowie die Räumlichkeiten der dortigen Wasserwerke in der Brühlstraße eingebrochen. In der Zeit zwischen Freitagnachmittag 17 Uhr und etwa Montagmittag um 12 Uhr stieg er über eine aufgehebelte Hintertür ein.

Nach Angaben der Polizei erbeutete der Einbrecher etwas Bargeld. Zudem durchsuchte er Spinde und Schränke und versuchte auch vergeblich, einen Getränkeautomaten zu öffnen. Der entstandene Schaden steht laut Polizei derzeit noch nicht fest. Zwecks Spurensicherung kamen Kriminaltechniker zum Ort des Geschehens.