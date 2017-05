Wernau (pol) - In die Vereinsräume des Liederkranzes im Wernauer Eulenberg ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. Nach Angaben der Polizei hebelte der bislang unbekannte Täter in der Zeit von Montagabend, 20.30 Uhr, bis Dienstagmorgen, neun Uhr, die Eingangstür des Gebäudes auf.

Im zweiten Obergeschoss öffnete er gewaltsam die Zugangstür zu den Vereinsräumen. Der Unbekannte erbeutete einen eine geringe Summe Bargeld. Kriminaltechniker sicherten Spuren am Ort des Geschehens.