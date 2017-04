Esslingen (pol) – Über ein aufgehebeltes Fenster ist am Wochenende in die Werkstatt eines Autohauses in der Alleenstraße in Zell eingebrochen worden, teilt die Polizei mit. Der Unbekannte öffnete gewaltsam 20 Metallschränke. Was gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest.

