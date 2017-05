Köngen (pol) - Ein bislang Unbekannter ist in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Vereinsheim in der Straße Burgwiesen eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, versuchte er wohl in den frühen Morgenstunden ein Fenster aufzubrechen, bevor er danach eine Scheibe einschlug. Da er dort nichts Wertvolles vorfand, verschwand er laut Polizei im Anschluss daran wieder. Der Einbrecher verursachte einen Schaden in Höhe von zirka 1.000 Euro.

