Dettingen (pol) - In eine Spedition in der Kirchheimer Straße ist in der Zeit von Samstagnachmittag, 16.30 Uhr, bis Sonntagvormittag, 11.30 Uhr, eingebrochen worden. Laut Polizei gelangte der Einbrecher über einen nicht abgeschlossenen Hintereingang hinein. Im Gebäude wurden mehrere Türen gewaltsam geöffnet. Der bislang unbekannte Täter durchsuchte im Aufenthaltsraum mehrere Schränke und brach einen Getränkeautomaten auf. In einem Büro durchstöberte der Täter mehrere Schränke und Schubladen. Über das Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor, ebenso über die Höhe des entstandenen Schadens. Kriminaltechniker konnte mehrere Spuren sichern.

