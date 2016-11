Esslingen (pol) - Offenbar auf Bargeld abgesehen hatten es die Einbrecher, die in der Nacht von Freitag auf Samstag in das Merkel`sche Schwimmbad eingestiegen sind, wie die Polizei heute berichtet. Hierzu hebelten die unbekannten Täter ein Fenster auf und gelangten so in das dazugehörige Bistro des Bades. Dort wurden ein Kaffeevollautomat sowie ein Getränkeautomat aufgebrochen und das Münzgeld in unbekannter Höhe entwendet.

