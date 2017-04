Leinfelden-Echterdingen (pol) - Im Laufe des vergangenen Wochenendes ist in den Kindergarten Sonnenbühl in Leinfelden eingebrochen worden. Ein unbekannter Täter warf zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montagmorgen, sieben Uhr, eine Fensterscheibe ein und gelangte so in das Gebäude, wo er das Mobiliar durchsuchte. Unter anderem fehlen nun zwei Digitalkameras, mit denen der Täter offenbar das Weite suchte. Der von ihm angerichtete Sachschaden dürfte 300 Euro betragen, schätzt die Polizei.

Anzeige

In Schule eingebrochen

In die Realschule in der Stuttgarter Straße (Leinfelden) ist am Wochenende eingebrochen worden. In der Zeit zwischen Samstagabend, 18 Uhr bis Sonntagnachmittag, 16.40 Uhr, gelangte der Einbrecher über eine aufgehebelte Tür auf der Gebäuderückseite ins Innere. In der Schule wurde die Tür zum Sekretariat gewaltsam geöffnet. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Kriminaltechniker haben die Spuren am Tatort gesichert.