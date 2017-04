Leinfelden-Echterdingen (pol) - In die Lindachschule in der Jahnstraße, im Stadtteil Stetten, ist ein Unbekannter am frühen Dienstagmorgen eingebrochen, berichtet die Polizei. Durch das Einschlagen eines Fensters verschaffte sich der Einbrecher vermutlich gegen 1.45 Uhr Zutritt zu einem Büro des Rektorats. Hier durchwühlte er die Schränke und Schubladen und verstreute den Inhalt auf dem Boden.

Anzeige

Auch im Hausmeisterzimmer wurden Schubladen geöffnet und ausgeleert. Anschließend verschaffte er sich mit brachialer Gewalt Zugang zum Lehrerzimmer, öffnete sämtliche Schränke und verwüstete den Raum.

Ob etwas gestohlen wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. In der gleichen Nacht, zwischen Montag, 23.45 Uhr, und Dienstag elf Uhr hebelte ein Unbekannter die Türe des Tennisclubs im Gräbleswiesenweg auf. Nachdem er sich so Zugang zum Gebäude verschafft hat, brach er die Tür zur Vereinsgaststätte auf und durchsuchte die Räume nach Stehlenswertem. Da hier aber nichts von Wert aufbewahrt wird, dürfte er nach bisherigen Erkenntnissen ohne Beute geflüchtet sein. Allerdings hinterließ er einen Schaden, der auf etwa 600 Euro beziffert wird. Ob die beiden Einbrüche dem gleichen Täter zuzurechnen sind, wird derzeit ermittelt.

Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/90377-0 um sachdienliche Hinweise.