Deizisau (pol) - Ein Unbekannter ist, wie die Polizei berichtet, über das Osterwochenende in der Zeit zwischen Karfreitag und Dienstag in die Gemeinschaftsschule in der Bismarckstraße eingebrochen. Wie erst am Dienstagnachmittag entdeckt wurde, verschaffte sich der Einbrecher durch das Einschlagen eines Fensters Zutritt zu einem Lagerraum der Schule. Ob und was hier gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Der angerichtete Schaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Der Polizeiposten Plochingen hat nach der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen.

