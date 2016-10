Reichenbach (pol) – In die seit diesem Schuljahr ungenutzte Brunnenschule ist nach Polizeiangaben in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. Zwischen Donnerstag und Montag traten die Täter einen Glaseinsatz einer Tür ein und gelangten so in die Schule. Sie gingen in sämtliche offenstehenden Räume. Laut Polizei ist nach den bisherigen Erkenntnissen nichts entwendet worden. Sie schätzt den Schaden auf etwa 700 Euro.

