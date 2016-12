Filderstadt (pol) - In ein Sanitärgeschäft in der Nürtinger Straße in Bernhausen ist in der Nacht zum Freitag eingebrochen worden. Über ein aufgehebeltes Fenster verschaffte sich der Unbekannte laut Polizei Zutritt ins Innere des Ladens. Der Einbrecher nahm etwas Wechselgeld sowie einen Würfeltresor, indem sich Rezepte befanden, mit. Die Tatzeit war zwischen Donnerstagabend, 21 Uhr, und Freitagmorgen, 8.30 Uhr. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Der Wert des Diebesguts ist wesentlich geringer.

