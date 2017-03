Reichenbach (pol) - In der Nacht von Freitag auf Samstag sind Unbekannte in eine Firma im Ostweg eingebrochen. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Firmenräumlichkeiten. Hier brachen sie laut Polizei eine weitere Tür auf und durchsuchten alle Räume und Behältnisse. Zudem brachen sie einen Tresor auf, in dem sich jedoch keine Wertsachen befanden. Soweit bislang bekannt, wurde nichts entwendet. Der angerichtete Schaden kann noch nicht beziffert waren. Am Tatort konnten Polizeibeamte Spuren sichern.

