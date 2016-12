Nürtingen - Zizishausen (pol) - Am Freitagabend ist es laut Polizeiangaben gegen 18:15 in Nürtingen - Zizishausen zu einem Einbruche gekommen.Ohne Beute musste der Einbrecher von dannen ziehen, da er vermutlich vom heimkehrenden Eigentümer bei seiner "Arbeit" gestört wurde. Als der 76-jährige Geschädigte gegen 18.15 Uhr in sein Einfamilienhaus zurückkehrte, musste er feststellen, dass an der von der Straße aus nicht einsehbaren Gebäuderückseite das Küchenfensters aufgebrochen war und die Terrassentür offen stand. Spuren der Durchsuchung oder fehlende Gegenstände konnte er nicht feststellen. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung, bei der auch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz eingesetzt waren, konnte die Täterschaft nicht mehr festgestellt werden. Hinweise auf den oder die Täter nimmt das Polizeirevier Nürtingen unter der Telefonnummer 07022/92240 entgegen.

