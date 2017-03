Auf Schmuck und Bargeld hat es wohl ein Unbekannter abgesehen, der am Donnerstagabend, vermutlich zwischen 19.50 Uhr und 20 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Galgenbergstraße eingebrochen ist. Nach Angaben der Polizei öffnete der Dieb gewaltsam ein Fenster und stieg so ins Haus ein. Dort durchwühlte er Schubladen und Schränke auf der Suche nach möglichem Diebesgut. Wahrscheinlich stahl der Einbrecher Schmuck und Bargeld von unbekanntem Wert. Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei waren im Einsatz und das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an die Telefonnummer 07022/92240.

