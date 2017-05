Notzingen (pol) - In das Rathaus der Notzinger Gemeinde ist in der Zeit von Montagvormittag, elf Uhr bis Dienstagmorgen, sieben Uhr, eingebrochen worden. Nach Angaben der Polizei hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster auf und stiegen daraufhin in das Rathaus ein. Sie durchsuchten mehrere Schränke in den Büros. Laut Polizei wurde bisher nichts entwendet. Durch ihre rabiate Vorgehensweise entstand jedoch ein erheblicher Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Kriminaltechniker haben Spuren am Tatort gesichert. Die Wernauer Polizei bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter der Nummer 07153/9724-0.

