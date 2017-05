Esslingen (pol) - Am Freitagmittag ist nach Polizeiangaben ein Einbrecher in ein Mehrfamilienhaus am Roßmarkt eingebrochen und hat einen geringen Bargeldbetrag und ein iPhone gestohlen. Der Täter brach in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 13 Uhr eine Wohnungstür auf und klaute aus einer Dose das Bargeld. Er konnte unerkannt entkommen. Zudem wurde festgestellt, dass er in dem Gebäude an einer weiteren Wohnungstür erfolglos versucht hat, diese aufzuhebeln. Das Polizeirevier Esslingen bittet unter 0711/3990-330 um Zeugenhinweise.Text

Anzeige