Leinfelden-Echterdingen (pol) - Unbekannte Täter sind in der Zeit von Freitagnachmittag bis ungefähr 21:30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Stettener Hauptstraße in Leinfelden-Echterdingen Stetten eingebrochen. Die Täter gelangten über die Balkontüre in eine Erdgeschosswohnung und durchwühlten sämtliche Schränke. Laut Polizei verließen sie unerkannt die Wohnung mit Diebesgut im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Die Ermittlungen zum Fall dauern an.

