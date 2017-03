Stuttgart-Degerloch (pol) - Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in die Räumlichkeiten einer Firma an der Tränkestraße eingebrochen und haben Kupferkabel sowie Baumaschinen im Wert von mehreren Zehntausend Euro gestohlen. Die Täter hebelten zunächst das Rolltor zur Halle auf und stahlen anschließend mehrere Tonnen Kupferkabel sowie zum Teil hochwertige Baumaschinen. Zum Abtransport haben sie vermutlich einen Anhänger benutzt, der kurz zuvor in unmittelbarer Nähe an der Julius-Hölder-Straße gestohlen worden war. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Telefonnummer +4971189903400 entgegen.

