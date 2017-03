Neckartenzlingen (pol) - Ein bislang unbekannter Täter hat sich in der Zeit von Samstagnachmittag, 16.00 Uhr, bis zum Montag, 13.15 Uhr, unberechtigt Zugang zu einer Lagerhalle in der Karlstraße im Gewerbegebiet verschafft, so die Polizei. Er gelangte über ein gewaltsam geöffnetes Rolltor ins Gebäude. Der Täter nahm mehrere Sägen und weiteres Werkzeug im Wert von einigen hundert Euro an sich. Zudem entwendete der Einbrecher einen Kärcher Hochdruckreiniger, Typ HD 700, im Wert von etwa 500 Euro sowie ein Baulasergerät der Marke Stabila im Wert von zirka 950 Euro. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07022/9224-0 um sachdienliche Hinweise.

