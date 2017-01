Filderstadt-Plattenhardt (pol) - Auf Zigaretten und Spirituosen abgesehen hatten es noch unbekannte Täter, die am Dienstag, kurz vor Mitternacht, in die Räume einer Getränkehandlung in der Heinrich-Hertz-Straße eingestiegen sind, so die Polizei. Nach Eingang eines Einbruchsalarms gegen 23.40 Uhr fuhren mehrere Streifen die Örtlichkeit an. An der Rückseite des Gebäudes konnte ein eingeschlagenes Fenster entdeckt werden. Verschiedene Schuhspuren führten zum Objekt und wieder von diesem weg. Personen waren nicht mehr im Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden im Bereich der Kassen Tabakwaren und darüber hinaus noch Spirituosen im Wert von über tausend Euro entwendet. Die Schuhspuren konnten bis zum Ortseingang von Bernhausen nachverfolgt werden. Sie verloren sich auf Höhe der Fußgängerbrücke in der Tübinger Straße. Am Fenster entstand ein Schaden in Höhe von 800 Euro. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen unter Tel. 0711/70913 entgegen.

