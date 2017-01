Kirchheim (pol) - Vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist ein Unbekannter in eine Gaststätte in der Sonnenstraße eingebrochen. Als der Betreiber gegen 16.30 Uhr zu seiner Gaststätte

kam, stellte er fest, dass ein Fenster aufgebrochen war. Daraufhin verständigte er die Polizei. In den Räumlichkeiten wurde aus einem Spielautomat eine geringe Menge Münzgeld entwendet. Die

Polizeibeamten sicherten Spuren am Tatort. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07021/5010 beim Polizeirevier Kirchheim zu melden. Dies teilte die Polizei mit.

