Esslingen (pol) - Ein bislang Unbekannter ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in die Räume eines Bistros in der Bahnhofstraße eingedrungen. Er verschaffte sich in der Zeit zwischen Dienstag, 22.30 Uhr, und Mittwoch, 8.30 Uhr über den Hintereingang Zugang zu dem Imbiss. Von dort begab er sich ins Obergeschoss. Hier hebelte er die Tür ins Büro auf und durchsuchte mehrere Schränke. Mit einem größeren Bargeldbetrag und einem Laptop flüchtete er anschließend. Zurück blieb ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Polizeiposten Oberesslingen nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0711/310576810 entgegen.

Anzeige