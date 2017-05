Wernau (pol) - In eine Gaststätte in der Kirchheimer Straße ist ein Unbekannter vermutlich kurz nach 2.30 Uhr eingebrochen. Laut Polizei verschaftte er sich durch das Einschlagen einer Glastür Zugang zu der Gaststätte. Der Täter durchsuchte die Räume nach Wertvollem. Er entwendete daraufhin einen Geldbeutel mit Wechselgeld sowie mehrere Getränkeflaschen. Über den Wert des Diebesgutes liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Einbrecher verursachte jedoch einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro an der Glastür. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort.

Anzeige