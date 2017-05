Nürtingen (pol) - In eine Gaststätte in der Nürtinger Altstadt ist vermutlich in der Nacht zum Montag eingebrochen worden. Ein bislang unbekannter Täter drückte in der Zeit von Sonntagabend, 19 Uhr, bis Montagnachmittag, 15 Uhr, ein Fenster zu dem Lokal in der Mönchstraße auf. Er durchwühlte die Einrichtung und erbeutete mehrere Hundert Euro Bargeld. Der angerichtete Schaden an dem Fenster beträgt zirka 100 Euro. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung an den Ort des Geschehens.

