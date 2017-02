Kirchheim/Teck (pol) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es in einer Gaststätte in der Tannenbergstra0e zu einem Einbruch gekommen. Bislang unbekannter Täter hebelten die Eingangstüre der Gaststätte auf. Im Inneren des Lokals brach der Täter mehrere Geldspielautomaten auf und entwendete das Bargeld. Die Höhe des Diebesgutes kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Spezialisten der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Reutlingen sicherten vor Ort die Spuren. Das Polizeirevier Kirchheim/Teck hat die Ermittlungen aufgenommen. An der Eingangstüre entstand lediglich geringer Sachschaden.

