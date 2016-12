Altbach (pol) - In der Nacht zum Donnerstag ist mindestens ein Unbekannter in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße eingedrungen, wie die Polizei berichtet. Kurz vor 3.30 Uhr löste ein Alarm aus. Mehrere Polizeistreifen fuhren an den Tatort und sahen auf der Anfahrt einen dunkel gekleideten Mann davon rennen. Die sofortige Fahndung nach dem Unbekannten, mit zeitweiser Unterstützung eines Polizeihubschraubers, blieb ohne Erfolg. Wie sich herausstellte, war der Einbrecher über ein aufgebrochenes Fenster in die Gasträume eingestiegen. Dort hatte er sich an einem Geldspielautomaten zu schaffen gemacht. Zur Höhe des angerichteten Schadens liegen noch keine Aussagen vor.

