Ostfildern (pol) - In eine Gaststätte in der Claude-Dornier-Straße ist in der Nacht zum Mittwoch zwischen 2 Uhr und 8 Uhr eingebrochen worden. Der Täter drang laut Polizei über eine zuvor aufgehebelte Terrassentür in das Lokal ein, wo er sich im Keller an einem Zigarettenautomaten gewaltsam öffnete. Mit dem darin befindlichen Bargeld und den Zigaretten verließ der Täter die Gaststätte. Täterhinweise liegen noch nicht vor.

Anzeige