Wernau (pol) - Erst am Dienstagmittag wurde ein Einbruch entdeckt, der am vergangenen Wochenende in einem Gartengrundstück im Gewann Sulzwiesen begangen wurde. In der Zeit zwischen Samstag, 12 Uhr, und Dienstag, 14 Uhr, drang der Dieb in das Gartengrundstück ein. Dort brach er, wie die Polizei berichtet, zunächst einen Geräteschuppen auf. Offenbar fand er hier nichts von Interesse, weshalb er ein Fenster in der Gartenlaube einschlug und so in das Gartenhaus eindringen konnte. Dieses durchwühlte er komplett.

Auch an zwei weiteren Schuppen auf dem Grundstück manipulierte er an den Schlössern. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Wernau hat die Ermittlungen aufgenommen.