Plochingen (pol) - Am frühen Sonntagmorgen haben bislang unbekannte Täter ein Fenster eines großen Gartencenters aufgehebelt und gelangten so in das Gebäudeinnere. Wie die Polizei berichtet, beschädigten sie im Gebäude mehrere Bewegungsmelder und Sicherungskästen. Die Täter versuchten vergeblich, eine Bürotür aufzudrücken. Nachdem sie noch einen Telefonhörer herausgerissen hatten, gingen sie vermutlich ohne Beute. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

