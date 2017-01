Weilheim (pol) - Auf etwa 1000 Euro wird der Schaden geschätzt, den ein Unbekannter am Donnerstagabend, gegen 23 Uhr, bei einem Einbruchsversuch in ein Fitnessstudio in der Carl-Benz-Straße in Weilheim angerichtet hat. Der Einbrecher wollte zunächst die Haupteingangstür und anschließend eine Seitentür ins Studio aufhebeln, was ihm nicht gelang. Laut Polizei nahm er deshalb einen faustgroßen Stein und schlug damit gegen ein Fenster. Dabei zertrümmerte er lediglich das äußerste Glas. Durch das Geräusch wurde ein Anwohner auf die Tat aufmerksam. Der Unbekannte machte sich unverrichteter Dinge wieder davon. Er soll etwa 20 bis 30 Jahre alt, schlank und dunkel gekleidet gewesen sein.

Anzeige