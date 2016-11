Kirchheim (pol) - Unbekannte sind zwischen Sonntag, 10.30 Uhr und Montag, 7.15 Uhr, in eine Firma in der Hammerschmiedgasse eingebrochen. Durch das Aufwuchten eines Fensters gelangten die Einbrecher laut Polizei in den Verkaufsraum der Firma. Im Bürobereich stahlen sie Autozubehör, ein Diagnosegerät AID EU OBD II Interface sowie einen etwa 150 kg schweren, grauen Tresor. Sie durchsuchten die Räume und brachen verschlossene Schränke und Schubladen auf. Hierbei stießen sie auf die Trinkgeldkasse, die sie plünderten. Was im Einzelnen gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Nach einer Spurensicherung durch die Spezialisten der Kriminalpolizei hat das Polizeirevier Kirchheim die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07021/5010 um Hinweise.

