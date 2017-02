Leinfelden-Echterdingen (pol) - Im Laufe des Wochenendes ist in eine Firma in der Straße Im Gäßle in Echterdingen eingebrochen worden. Der bislang unbekannte Täter hebelte in der Zeit von Freitagnachmittag, 15 Uhr, bis Montagmorgen, neun Uhr, mit brachialer Gewalt die Haupteingangstür auf. In den Geschäftsräumen wurden mehrere Behältnisse aufgebrochen und ersten Erkenntnissen nach ein Laptop sowie Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Der angerichtete Schaden dürfte bei etwa 1.500 Euro liegen. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort.

