Esslingen (pol) - Mehr Schaden angerichtet als Beute erlangt hat ein noch Unbekannter, der zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 05.30 Uhr, in eine Firma in der Straße Entennest eingebrochen ist. Nachdem er auf dem Firmengelände mehrere Türen zu den Betriebsstätten aufgehebelt hatte, durchsuchte er, sagte die Polizei, die Räume nach Stehlenswertem. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, musste er sich mit einem geringen Betrag aus einer Kasse in einem Büroraum begnügen. Mit seiner Beute flüchtete er bislang unerkannt.

Der Schaden an den aufgebrochenen Türen wird auf 200 Euro geschätzt.