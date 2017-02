Esslingen (pol) - Am Samstagabend nutzten bislang unbekannte Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner einer Doppelhaushälfte im Luikenweg (Ortsteil Krummenacker). Polizeiangaben zufolge verschafften sich der oder die Täter Zutritt durch ein aufgehebeltes Kellerfenster. Bei ihrer Suche nach Wertgegenständen wurden sämtliche Schränke in allen Etagen durchwühlt. Entwendet wurde letztlich eine Geldkassette, welche Bargeld und persönliche Dokumente der Eigentümer enthielt. Mit der Spurensicherung am Tatort wurde die Kriminalpolizei beauftragt.

