Esslingen (pol) - In das Bistro am Oberesslinger Bahnhof in der Ulmer Straße ist in der Nacht zum Sonntag, zwischen 20.15 Uhr und sieben Uhr, eingebrochen worden. Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster gelangte ein bislang unbekannter Täter ins Innere und brach dort drei Geldspielautomaten auf, wie die Polizei berichtet. Aus diesen entwendete der Einbrecher Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Anzeige