Kirchheim (pol) - Am Mittwoch ist in ein Einfamilienhaus in der Notzinger Straße eingebrochen worden, so die Polizei. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich zwischen 15.30 Uhr und 20.45 Uhr über eine aufgehebelte Terrassentür Zutritt in das Gebäude. Im Inneren wurden die Schränke und Schubladen in sämtlichen Räumen durchwühlt. Der Einbrecher erbeutete Schmuck, zwei goldene Uhren sowie Bargeld in verschiedenen Währungen. Zur Spurensicherung kam die Kriminaltechnik vor Ort. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07021/501-0 um sachdienliche Hinweise.

