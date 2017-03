Frickenhausen (pol) - Durch das Aufhebeln eines Fensters ist ein unbekannter Täter am Freitagabend, im Zeitraum zwischen 17 Uhr bis 20.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Uhlandstraße gelangt. Der Täter durchsuchte in dem Gebäude Schränke und Kommoden nach Stehlbarem und entwendete Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro. Mit der Sicherung der vom Täter am Tatort hinterlassenen Spuren wurden

Kriminaltechniker beauftragt. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen zum Täter aufgenommen

