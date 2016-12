Aichwald (pol) - Schmuck und eine Armbanduhr von noch nicht bekanntem Wert hat ein noch unbekannter Einbrecher am Donnerstagabend in der Schubertstraße, im Ortsteil Aichschieß, erbeutet. Wie die Polizei berichtet, verschaffte sich der Einbrecher, zwischen 17.15 Uhr und 18.45 Uhr, durch das Aufhebeln eines Fensters Zugang zum Haus. Dort durchsuchte er mehrere Räume nach Wertsachen.

Mit seiner Beute flüchtete er bislang unerkannt.

Anzeige

In ein Einfamilienhaus in der Teckstraße ist zwischen Donnerstag, 7 Uhr, und Freitag, 7.15 Uhr, ebenfalls eingebrochen worden. Hier wuchtete der Unbekannte die Terrassentüre auf. Im Haus durchwühlte der Einbrecher in mehreren Räumen die Schränke und Schubladen. Was hier gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. In beiden Fällen übernahmen Spezialisten der Kriminalpolizei vor Ort die Spurensicherung. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen.